Суздальцева (Казборова) Анна Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суздальцева (Казборова) Анна Артемьевна

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Место рождения

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
01.11.1895

Муж: Суздальцев Михаил Максимович

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.11.1896

Дочь: Степанида Михайловна

Отец ребёнка: Суздальцев Михаил Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.03.1901

Сын: Суздальцев Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Суздальцев Михаил Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
01.03.1903

Сын: Суздальцев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Суздальцев Михаил Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.02.1905

Сын: Суздальцев Иван Михайлович

Отец ребёнка: Суздальцев Михаил Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
27.07.1907

Дочь: Серафима Михайловна

Отец ребёнка: Суздальцев Михаил Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.11.1909

Сын: Суздальцев Николай Михайлович

Отец ребёнка: Суздальцев Михаил Максимович

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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