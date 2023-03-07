Суздальцева (Казборова) Анна Артемьевна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.11.1895
Рождение ребёнка
12.11.1896
Дочь: Степанида Михайловна
Отец ребёнка: Суздальцев Михаил Максимович
Рождение ребёнка
03.03.1901
Сын: Суздальцев Фёдор Михайлович
Отец ребёнка: Суздальцев Михаил Максимович
Рождение ребёнка
01.03.1903
Сын: Суздальцев Василий Михайлович
Отец ребёнка: Суздальцев Михаил Максимович
Рождение ребёнка
27.02.1905
Сын: Суздальцев Иван Михайлович
Отец ребёнка: Суздальцев Михаил Максимович
Рождение ребёнка
27.07.1907
Дочь: Серафима Михайловна
Отец ребёнка: Суздальцев Михаил Максимович
Рождение ребёнка
28.11.1909
Сын: Суздальцев Николай Михайлович
Отец ребёнка: Суздальцев Михаил Максимович
Смерть
Неизвестно