Залешина Вера Козьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залешина Вера Козьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Залешин Арсентий Иванович

Отец ребёнка: Залешин Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
20.03.1835

Сын: Залешин Иван Иванович

Отец ребёнка: Залешин Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
18.03.1838

Сын: Залешин Василий Иванович

Отец ребёнка: Залешин Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
01.03.1840

Сын: Залешин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Залешин Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Залешин Василий Иванович

Отец ребёнка: Залешин Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
11.08.1845

Сын: Залешин Александр Иванович

Отец ребёнка: Залешин Иван Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Залешин Иван Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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