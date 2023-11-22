Залешина Вера Козьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Сын: Залешин Арсентий Иванович
Отец ребёнка: Залешин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
20.03.1835
Отец ребёнка: Залешин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
18.03.1838
Отец ребёнка: Залешин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
01.03.1840
Отец ребёнка: Залешин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Залешин Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
11.08.1845
Сын: Залешин Александр Иванович
Отец ребёнка: Залешин Иван Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно