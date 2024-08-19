Сорокин Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1950
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1950
Бракосочетание
17.09.1972
Рудь, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.06.1973
Дочь: Ногина (Сорокина) Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Сорокина (Красильникова) Татьяна Григорьевна
Рождение ребёнка
12.03.1977
Сын: Сорокин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Сорокина (Красильникова) Татьяна Григорьевна