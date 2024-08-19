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Сорокин Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1950

Отец: Турбанов Иван Андреевич

Мать: Сорокина (Стрельцова) Анна Никоноровна

Бракосочетание
17.09.1972

Жена: Сорокина (Красильникова) Татьяна Григорьевна

Рудь, Отрадненский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.06.1973

Дочь: Ногина (Сорокина) Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Сорокина (Красильникова) Татьяна Григорьевна

Рождение ребёнка
12.03.1977

Сын: Сорокин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Сорокина (Красильникова) Татьяна Григорьевна

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