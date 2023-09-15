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Нелин Петр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

05.02.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: Нелина Харитина Николаевна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Нелина Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Нелин Иван Петрович

Мать ребёнка: Нелина Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Полина (Пелагея) Петровна

Мать ребёнка: Нелина Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
13.03.1936

Дочь: Дергачева Раиса Петровна

Мать ребёнка: Нелина Ольга Федоровна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Валентина Петровна

Мать ребёнка: Нелина Ольга Федоровна

Смерть
05.02.1942
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