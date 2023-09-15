Нелин Петр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти05.02.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Нелина Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Нелин Иван Петрович
Мать ребёнка: Нелина Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Полина (Пелагея) Петровна
Мать ребёнка: Нелина Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
13.03.1936
Дочь: Дергачева Раиса Петровна
Мать ребёнка: Нелина Ольга Федоровна
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Валентина Петровна
Мать ребёнка: Нелина Ольга Федоровна
Смерть
05.02.1942