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Безродная Марфа Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Безродный Тимофей

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Безродный Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Безродный Тимофей

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Безродный Пантелеймон Тимофеевич

Отец ребёнка: Безродный Тимофей

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
В 1812 году переведён из хутора Гнидина в слободу Поповку.
Смерть
Неизвестно

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