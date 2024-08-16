Безродная Марфа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Безродный Тимофей
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Безродный Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Безродный Тимофей
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Безродный Пантелеймон Тимофеевич
Отец ребёнка: Безродный Тимофей
В 1812 году переведён из хутора Гнидина в слободу Поповку.
Смерть
Неизвестно