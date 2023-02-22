Раклистова Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раклистова Пелагея

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Раклистова Наталья Петровна

Отец ребёнка: Раклистов Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Будагина Анна

Отец ребёнка: Раклистов Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гребнева Анастасия

Отец ребёнка: Раклистов Пётр Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Раклистов Пётр Петрович

Отец ребёнка: Раклистов Пётр Васильевич

Смерть
Неизвестно
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