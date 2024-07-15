Агапова Мария Афанасьевна
Место рожденияАрхангельская Бузулукский уезд
Дата рождения06.02.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1873 ст.
Отец: Агапов Афанасий Яковлевич
Мать: Акилина Ивановна
Архангельская Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
16.06.1897
Дочь: Груднова Агрипина Васильевна
Отец ребёнка: Груднов Василий Евдокимович
Павло-Антоновка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно