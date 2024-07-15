Агапова Мария Афанасьевна 06.02.1873 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Агапова Мария Афанасьевна

Место рождения

Архангельская Бузулукский уезд

Дата рождения

06.02.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1873 ст.

Отец: Агапов Афанасий Яковлевич

Мать: Акилина Ивановна

Архангельская Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
16.06.1897

Дочь: Груднова Агрипина Васильевна

Отец ребёнка: Груднов Василий Евдокимович

Павло-Антоновка, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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