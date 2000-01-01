Фогель Vogel Михаель
Место рожденияWeißensulz Вейцензульц Чехия
Дата рождения1735
Дата смертиМежду 1776 и 1797
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Weißensulz Вейцензульц Чехия
https://volga.domains.unf.edu/origins/bělá-nad-radbuzou-plzensky-kraj-czech-republic
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Баль Bahl Катарина Михаелевна
Мать ребёнка: Фогель Vogel Доротея
Вейцензульц Чехия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фогель Vogel Доротея
Смерть
Между 1776 и 1797
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.