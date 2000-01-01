Фогель Vogel Михаель — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фогель Vogel Михаель

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Место рождения

Weißensulz Вейцензульц Чехия

Дата рождения

1735

Дата смерти

Между 1776 и 1797

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1733 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Weißensulz Вейцензульц Чехия
https://volga.domains.unf.edu/origins/bělá-nad-radbuzou-plzensky-kraj-czech-republic
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Баль Bahl Катарина Михаелевна

Мать ребёнка: Фогель Vogel Доротея

Вейцензульц Чехия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фогель Vogel Доротея

Смерть
Между 1776 и 1797
Каменка Камышинский уезд Саратовская губ.
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