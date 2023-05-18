Ловчиков Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения08.05.1894
Дата смерти26.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1894
Бракосочетание
01.10.1912
Рождение ребёнка
17.09.1914
Дочь: (Ловчикова) Вера Николаевна
Мать ребёнка: Ловчикова (Комисаренкова) Параскева Петровна
Рождение ребёнка
07.08.1916
Дочь: (Ловчикова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Ловчикова (Комисаренкова) Параскева Петровна
Рождение ребёнка
21.01.1920
Мать ребёнка: Ловчикова (Комисаренкова) Параскева Петровна
Рождение ребёнка
24.11.1923
Сын: Ловчиков Николай Николаевич
Мать ребёнка: Ловчикова (Комисаренкова) Параскева Петровна
Смерть
26.09.1942