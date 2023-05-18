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Ловчиков Николай Николаевич

Место рождения

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

08.05.1894

Дата смерти

26.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1894

Отец: Ловчиков Николай Фёдорович

Мать: Ловчикова (Евфанова) Дарья Феоктистовна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
01.10.1912

Жена: Ловчикова (Комисаренкова) Параскева Петровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.09.1914

Дочь: (Ловчикова) Вера Николаевна

Мать ребёнка: Ловчикова (Комисаренкова) Параскева Петровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
07.08.1916

Дочь: (Ловчикова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Ловчикова (Комисаренкова) Параскева Петровна

Рождение ребёнка
21.01.1920

Сын: Ловчиков Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Ловчикова (Комисаренкова) Параскева Петровна

Рождение ребёнка
24.11.1923

Сын: Ловчиков Николай Николаевич

Мать ребёнка: Ловчикова (Комисаренкова) Параскева Петровна

Смерть
26.09.1942

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