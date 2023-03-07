Карелина (Прокошева) Любовь Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карелина (Прокошева) Любовь Карповна

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Место рождения

Кокинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

14.09.1899 ст.

Дата смерти

02.08.1972

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1882 г.р.

Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1899 ст.

Отец: Прокошев Карп Василиев

Мать: Прокошева Екатерина Космина

Кокинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
27.05.1921

Муж: Карелин Андрей Никитин

Кокинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карелин Андрей Никитин

Кокинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карелин Андрей Никитин

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карелин Андрей Никитин

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карелин Андрей Никитин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карелин Андрей Никитин

Место жительства
Неизвестно
Кокинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
02.08.1972
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