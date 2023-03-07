Карелина (Прокошева) Любовь Карповна
Место рождения
Дата рождения14.09.1899 ст.
Дата смерти02.08.1972
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1899 ст.
Бракосочетание
27.05.1921
Рождение ребёнка
10.10.1924
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1929
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.08.1972