Десятов Перфил Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Десятов Перфил Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Сын: Десятов Геннадий Перфилович

Мать ребёнка: Десятова Валентина Михайловна?????

Рождение ребёнка
1942

Сын: Десятов Леонид Перфилович

Мать ребёнка: Десятова Валентина Михайловна?????

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Десятова Шура

Мать ребёнка: Десятова Валентина Михайловна?????

Рождение ребёнка
1949

Сын: Десятов Николай

Мать ребёнка: Десятова Валентина Михайловна?????

Рождение ребёнка
1953

Дочь: Десятова Лариса

Мать ребёнка: Десятова Валентина Михайловна?????

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Десятова Валентина Михайловна?????

Смерть
1977
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