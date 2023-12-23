Десятов Перфил Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1939
Сын: Десятов Геннадий Перфилович
Мать ребёнка: Десятова Валентина Михайловна?????
Рождение ребёнка
1942
Сын: Десятов Леонид Перфилович
Мать ребёнка: Десятова Валентина Михайловна?????
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Десятова Шура
Мать ребёнка: Десятова Валентина Михайловна?????
Рождение ребёнка
1949
Сын: Десятов Николай
Мать ребёнка: Десятова Валентина Михайловна?????
Рождение ребёнка
1953
Дочь: Десятова Лариса
Мать ребёнка: Десятова Валентина Михайловна?????
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1977