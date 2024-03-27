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(Галимов) Муслима
(Галимов) Муслима
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1924
Дата смерти
2001
Пол
Женский
Отец
Галимов Габдельвали Мухаметшинович
Мать
Галимова (Галимова) Махира Сафиулловна
1901 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец:
Галимов Габдельвали Мухаметшинович
Мать:
Галимова Махира Сафиулловна
Смерть
2001
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