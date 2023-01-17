Шевнин Прокопий Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Шевнин Савватий Прокопьевич
Мать ребёнка: Шевнина Наталья Ларионовна
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.
Сын: Шевнин Михаил Прокопьевич
Мать ребёнка: Шевнина Наталья Ларионовна
Рождение ребёнка
1854 ст.
Мать ребёнка: Шевнина Наталья Ларионовна
Рождение ребёнка
После 1858 ст.
Сын: Шевнин Дмитрий Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1858 ст.
упоминается в 10 ревизии как глава семьи
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шевнин Василий Прокопьевич
Мать ребёнка: Шевнина Наталья Ларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно