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Шевнин Прокопий Прохорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Шевнин Савватий Прокопьевич

Мать ребёнка: Шевнина Наталья Ларионовна

Рождение ребёнка
Около 1852 ст.

Сын: Шевнин Михаил Прокопьевич

Мать ребёнка: Шевнина Наталья Ларионовна

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Шевнин Антон Прокопьевич

Мать ребёнка: Шевнина Наталья Ларионовна

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
После 1858 ст.

Сын: Шевнин Дмитрий Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
1858 ст.
Тупицыны, Оричевский муниципальный район, Кировская область
упоминается в 10 ревизии как глава семьи
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шевнин Василий Прокопьевич

Мать ребёнка: Шевнина Наталья Ларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевнина Наталья Ларионовна

Смерть
Неизвестно
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