Колесников Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1956
Рождение ребёнка
13.11.1980
Сын: Колесников Максим Сергеевич
Мать ребёнка: Колесникова Ирина Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.09.1984
Сын: Колесников Денис Сергеевич
Мать ребёнка: Колесникова Ирина Дмитриевна
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Колесникова Ирина Дмитриевна