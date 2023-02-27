Колесников Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесников Сергей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1956

Отец: Колесников Иван Кириллович

Мать: Колесникова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
13.11.1980

Сын: Колесников Максим Сергеевич

Мать ребёнка: Колесникова Ирина Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.09.1984

Сын: Колесников Денис Сергеевич

Мать ребёнка: Колесникова Ирина Дмитриевна

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Колесникова Ирина Дмитриевна

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