Мамонт Лидия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамонт Лидия Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1948

Дата смерти

14.09.1981

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1948

Отец: Дударев Семен

Мать: Дударева Галина

Рождение ребёнка
11.06.1969

Дочь: Мамонт Людмила Григорьевна

Отец ребёнка: Мамонт Григорий Иванович

Рождение ребёнка
27.09.1971

Сын: Мамонт Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Мамонт Григорий Иванович

Рождение ребёнка
01.11.1975

Дочь: Степаненко Оксана Григорьевна

Отец ребёнка: Мамонт Григорий Иванович

Петропавловка, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
14.09.1981
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