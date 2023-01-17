Мамонт Лидия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1948
Дата смерти14.09.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1948
Отец: Дударев Семен
Мать: Дударева Галина
Рождение ребёнка
11.06.1969
Дочь: Мамонт Людмила Григорьевна
Отец ребёнка: Мамонт Григорий Иванович
Рождение ребёнка
27.09.1971
Сын: Мамонт Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Мамонт Григорий Иванович
Рождение ребёнка
01.11.1975
Дочь: Степаненко Оксана Григорьевна
Отец ребёнка: Мамонт Григорий Иванович
Петропавловка, Маслянинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
14.09.1981