Анохина (Панфилова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анохина (Панфилова) Ирина

Место рождения

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область

Дата рождения

19.11.1977

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

1998 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1977

Отец: не указан

Мать: Панфилова Татьяна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Образование
Неизвестно
Школа № 79
Рождение ребёнка
22.05.1998

Сын: Анохин Евгений

Отец ребёнка: Анохин Александр

Рождение ребёнка
До 2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анохин Александр

Работа или профессия
Между 2008 и 2014
ОАО "Роствертол"

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