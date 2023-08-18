Анохина (Панфилова) Ирина
Место рождения
Дата рождения19.11.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1977
Отец: не указан
Мать: Панфилова Татьяна
Образование
Неизвестно
Школа № 79
Рождение ребёнка
22.05.1998
Сын: Анохин Евгений
Отец ребёнка: Анохин Александр
Рождение ребёнка
До 2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Анохин Александр
Работа или профессия
Между 2008 и 2014
ОАО "Роствертол"