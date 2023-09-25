Хованова (Кошкина) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хованова (Кошкина) Елена Ивановна

Место рождения

Быковка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

28.10.1927

Дата смерти

22.07.1990

Пол

Женский

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1927

Отец: Кошкин Иван Алексеевич

Мать: Кошкина (Кульгускина) Анастасия Алексеевна

Быковка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.10.1954

Сын: Хованов Николай Александрович

Отец ребёнка: Хованов Александр Николаевич

Хоботец-Васильевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.06.1960

Сын: Хованов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Хованов Александр Николаевич

Донской, город Донской, Тульская область
Рождение ребёнка
20.11.1963

Дочь: Бруданова (Хованова) Валентина Александровна

Отец ребёнка: Хованов Александр Николаевич

Донской, город Донской, Тульская область
Смерть
22.07.1990

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