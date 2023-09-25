Хованова (Кошкина) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.10.1927
Дата смерти22.07.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1927
Рождение ребёнка
12.10.1954
Сын: Хованов Николай Александрович
Отец ребёнка: Хованов Александр Николаевич
Хоботец-Васильевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
06.06.1960
Сын: Хованов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Хованов Александр Николаевич
Рождение ребёнка
20.11.1963
Дочь: Бруданова (Хованова) Валентина Александровна
Отец ребёнка: Хованов Александр Николаевич
Смерть
22.07.1990