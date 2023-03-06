Легащева Тамара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Легащева Тамара Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1951

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1951

Отец: Маслов Михаил Иванович

Мать: Маслова Глафира Васильевна

Рождение ребёнка
17.07.1974

Сын: Легащев Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Легащев Николай

Рождение ребёнка
29.10.1976

Сын: Легащев Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Легащев Николай

Рождение ребёнка
14.10.1982

Сын: Легащев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Легащев Николай

Рождение ребёнка
29.06.1987

Сын: Дурнев Александр

Отец ребёнка: Дурнев Александр Сергеевич

Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
15.09.1989

Сын: Дурнев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Дурнев Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дурнев Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Легащев Николай

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