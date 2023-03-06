Легащева Тамара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1951
Отец: Маслов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
17.07.1974
Сын: Легащев Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Легащев Николай
Рождение ребёнка
29.10.1976
Сын: Легащев Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Легащев Николай
Рождение ребёнка
14.10.1982
Сын: Легащев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Легащев Николай
Рождение ребёнка
29.06.1987
Сын: Дурнев Александр
Отец ребёнка: Дурнев Александр Сергеевич
Курск, город Курск, Курская область
Рождение ребёнка
15.09.1989
Сын: Дурнев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Дурнев Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Легащев Николай