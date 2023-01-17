Бурыкин (Крумалинов) Иван Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурыкин (Крумалинов) Иван Емельянович

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Место рождения

Гомельская область

Дата рождения

1709

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Крумалинов Емельян

Мать: не указана

Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурыкин Никита Иванович

Мать ребёнка: не указана

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1795
Староалейское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
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