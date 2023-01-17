Бурыкин (Крумалинов) Иван Емельянович
Место рожденияГомельская область
Дата рождения1709
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Крумалинов Емельян
Мать: не указана
Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
После 1795
Староалейское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край