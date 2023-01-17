Дыбина (Червякова) Анастасия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1806
Отец: Червяков Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1823
поручители: Алексей Петровъ, Василиі Борисовъ, Козма Гурьбуновъ | Казанская церковь
Рождение ребёнка
02.02.1828
Отец ребёнка: Дыбин Степан Гаврилов
Рождение ребёнка
02.07.1829
Отец ребёнка: Дыбин Степан Гаврилов
Рождение ребёнка
08.03.1831
Дочь: Дарья Степанова
Отец ребёнка: Дыбин Степан Гаврилов
Рождение ребёнка
26.05.1833
Дочь: Федосья Степанова
Отец ребёнка: Дыбин Степан Гаврилов
Рождение ребёнка
21.09.1839
Дочь: Фекла Степанова
Отец ребёнка: Дыбин Степан Гаврилов
Рождение ребёнка
18.07.1841
Отец ребёнка: Дыбин Степан Гаврилов
Смерть
Неизвестно