Пермякова Маланья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Сын: Пермяков Никифор Афанасьевич
Отец ребёнка: Пермяков Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Пермяков Петр Афанасьевич
Отец ребёнка: Пермяков Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Нестерова Евдокия (Авдотья) Афанасьевна
Отец ребёнка: Пермяков Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Феодосия Афанасьевна
Отец ребёнка: Пермяков Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
?.09.1850
Сын: Пермяков Сергей Афанасьевич
Отец ребёнка: Пермяков Афанасий Иванович
Место жительства
01.07.1858
семья №54 по ревизии 1858г.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно