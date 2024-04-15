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Пермякова Маланья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Пермяков Никифор Афанасьевич

Отец ребёнка: Пермяков Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Пермяков Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Пермяков Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Нестерова Евдокия (Авдотья) Афанасьевна

Отец ребёнка: Пермяков Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Феодосия Афанасьевна

Отец ребёнка: Пермяков Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
?.09.1850

Сын: Пермяков Сергей Афанасьевич

Отец ребёнка: Пермяков Афанасий Иванович

Место жительства
01.07.1858
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
семья №54 по ревизии 1858г.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пермяков Афанасий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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