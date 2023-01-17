Чуйко (Котлярова) Дарья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Котляров Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1926
Отец ребёнка: Яшин Григорий
д. Платоновка Зырянского р-на Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуйко Василий
Отец ребёнка: Чуйко Малофей Романович
д. Зырянка Зырянского р-на Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуйко Анатолий
Отец ребёнка: Чуйко Малофей Романович
Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуйко Иван
Отец ребёнка: Чуйко Малофей Романович
с. Громышовка Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Чуйко Малофей Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуйко Михаил
Отец ребёнка: Чуйко Малофей Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуйко Дмитрий
Отец ребёнка: Чуйко Малофей Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно