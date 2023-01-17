Чуйко (Котлярова) Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧуйко (Котлярова) Дарья Григорьевна

Чуйко (Котлярова) Дарья Григорьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Котляров Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1926

Сын: Яшин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Яшин Григорий

д. Платоновка Зырянского р-на Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуйко Василий

Отец ребёнка: Чуйко Малофей Романович

д. Зырянка Зырянского р-на Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуйко Анатолий

Отец ребёнка: Чуйко Малофей Романович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуйко Иван

Отец ребёнка: Чуйко Малофей Романович

с. Громышовка Томской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Чуйко Малофей Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуйко Михаил

Отец ребёнка: Чуйко Малофей Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуйко Дмитрий

Отец ребёнка: Чуйко Малофей Романович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуйко Малофей Романович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close