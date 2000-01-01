Смирнов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Генадий Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Смирнова Татьяна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Татьяна Александровна

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