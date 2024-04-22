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(Киселева) Анна Платоновна

Место рождения

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

29.07.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1893

Отец: Киселев Платон Яковлевич

Мать: Марфа Андреевна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
09.11.1911

Муж: Кудрявцев Яков Илларионович

Рождение ребёнка
17.01.1915

Дочь: Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Кудрявцев Яков Илларионович

Место жительства
1917
Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
зафиксирована в семье Киселева Платона Яковлевича, Ф233 Оп 1Б Д 551 Том 2 Стр 108-109
Смерть
Неизвестно
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