(Киселева) Анна Платоновна
Место рождения
Дата рождения29.07.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1893
Отец: Киселев Платон Яковлевич
Мать: Марфа Андреевна
Бракосочетание
09.11.1911
Рождение ребёнка
17.01.1915
Дочь: Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Кудрявцев Яков Илларионович
Место жительства
1917
зафиксирована в семье Киселева Платона Яковлевича, Ф233 Оп 1Б Д 551 Том 2 Стр 108-109
Смерть
Неизвестно