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Шумилова Галина Васильевна
Шумилова Галина Васильевна
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Место рождения
Металлплощадка
, Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область
Дата рождения
29.09.1954
Пол
Женский
Отец
Шумилов Василий григорьевич
1905 г.р.
Мать
Шумилова Ирина Григорьевна
Около 1911 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1954
Отец:
Шумилов Василий григорьевич
Мать:
Шумилова Ирина Григорьевна
Металлплощадка
, Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область
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