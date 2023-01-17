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Шумилова Галина Васильевна

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Место рождения

Металлплощадка, Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

29.09.1954

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Около 1911 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1954

Отец: Шумилов Василий григорьевич

Мать: Шумилова Ирина Григорьевна

Металлплощадка, Кемеровский муниципальный район, Кемеровская область
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