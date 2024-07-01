Галкина Марфа Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.1880 ст.
Дочь: (Галкина) Пелагея Митриевна
Отец ребёнка: Галкин Митрий Иванович
Барабаново, Кашира, Московская область
Архив г.о. Кашира, фонд №66, опись №1, дело №85, стр. 116
Смерть
Неизвестно