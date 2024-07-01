Галкина Марфа Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галкина Марфа Сергеевна

Место рождения

Токарево, Кашира, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Токарево, Кашира, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галкин Митрий Иванович

Рождение ребёнка
16.11.1880 ст.

Дочь: (Галкина) Пелагея Митриевна

Отец ребёнка: Галкин Митрий Иванович

Барабаново, Кашира, Московская область
Архив г.о. Кашира, фонд №66, опись №1, дело №85, стр. 116
Смерть
Неизвестно

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