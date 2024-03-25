Никитина (Бунакова) Анна Степановна
Место рождения
Дата рождения12.01.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1855
Бракосочетание
07.10.1874
Рождение ребёнка
30.07.1875
Дочь: Сметанина Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Никитин Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
15.03.1878
Дочь: Дарья Петровна
Отец ребёнка: Никитин Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
27.05.1879
Дочь: Никитина Февронья Петровна
Отец ребёнка: Никитин Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
17.07.1881
Отец ребёнка: Никитин Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
17.07.1881
Отец ребёнка: Никитин Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
09.08.1884
Дочь: Татаурова Васса Петровна
Отец ребёнка: Никитин Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Петровна
Отец ребёнка: Никитин Пётр Тихонович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно