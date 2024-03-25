Никитина (Бунакова) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитина (Бунакова) Анна Степановна

Место рождения

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

12.01.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.10.1874

Муж: Никитин Пётр Тихонович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.07.1875

Дочь: Сметанина Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Никитин Пётр Тихонович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1878

Дочь: Дарья Петровна

Отец ребёнка: Никитин Пётр Тихонович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.05.1879

Дочь: Никитина Февронья Петровна

Отец ребёнка: Никитин Пётр Тихонович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1881

Сын: Никитин Илья Петрович

Отец ребёнка: Никитин Пётр Тихонович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.07.1881

Сын: Никитин Семён Петрович

Отец ребёнка: Никитин Пётр Тихонович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.08.1884

Дочь: Татаурова Васса Петровна

Отец ребёнка: Никитин Пётр Тихонович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Петровна

Отец ребёнка: Никитин Пётр Тихонович

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
Неизвестно
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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