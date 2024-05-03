Анастасия Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасия Петровна

Анастасия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюфяков Василий Ильич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Тюфяков Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Тюфяков Василий Ильич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Тюфяков Вениамин Васильевич

Отец ребёнка: Тюфяков Василий Ильич

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Тюфякова Алефтина Васильевна

Отец ребёнка: Тюфяков Василий Ильич

Рождение ребёнка
1937

Сын: Тюфяков Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Тюфяков Василий Ильич

Смерть
Неизвестно

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