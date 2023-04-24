Рыбинцев Олег (Алик) Владимирович
Место рождения
Дата рождения23.02.1931
Дата смерти24.03.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1931
Бракосочетание
1956
Жена: Рыбинцева Лидия Петровна
Рождение ребёнка
31.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыбинцева Лидия Петровна
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Развод
06.07.1962
Жена: Рыбинцева Лидия Петровна
На основании решения Мосгорсуда от 06.07.1962 | Отдел ЗАГС Киевского р-на Москвы
Рождение ребёнка
21.12.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рыбинцева Серафима Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.03.1991
Похороны
Неизвестно
Хованское кладбище