Рыбинцев Олег (Алик) Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбинцев Олег (Алик) Владимирович

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Место рождения

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край

Дата рождения

23.02.1931

Дата смерти

24.03.1991

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

1934 г.р.
1936 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1931

Отец: Рыбинцев Владимир Васильевич

Мать: Рыбинцева Людмила Ефимовна

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Бракосочетание
1956

Жена: Рыбинцева Лидия Петровна

Рождение ребёнка
31.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыбинцева Лидия Петровна

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Развод
06.07.1962

Жена: Рыбинцева Лидия Петровна

Москва, город федерального значения Москва
На основании решения Мосгорсуда от 06.07.1962 | Отдел ЗАГС Киевского р-на Москвы
Рождение ребёнка
21.12.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рыбинцева Серафима Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рыбинцева Серафима Александровна

Смерть
24.03.1991
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Хованское кладбище
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