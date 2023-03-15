Нестеренко Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеренко Евдокия Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Павел

Мать: Ирина

Рождение ребёнка
12.08.1907

Дочь: Нестеренко Анна Петровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.11.1909

Сын: Нестеренко Иван Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.02.1915

Сын: Нестеренко Захарий Петрович

Отец ребёнка: не указан

Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1917

Сын: Нестеренко Яков Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
07.08.1919

Сын: Нестеренко Алексей Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1921

Сын: Нестеренко Михаил Петрович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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