Нестеренко Евдокия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.08.1907
Дочь: Нестеренко Анна Петровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.11.1909
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.02.1915
Сын: Нестеренко Захарий Петрович
Отец ребёнка: не указан
Романово, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1917
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
07.08.1919
Сын: Нестеренко Алексей Петрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1921
Сын: Нестеренко Михаил Петрович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно