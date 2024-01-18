Рузаков Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рузаков Михаил Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1992

Пол

Мужской

Отец

1967 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1992

Отец: Рузаков Алексей Вячеславович

Мать: не указана

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