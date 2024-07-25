Мелания Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелания Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

07.01.1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1847 г.р.
1849 г.р.
1853 г.р.
1854 г.р.
1856 г.р.
1857 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Витько Федор Иаковлевич

Рождение ребёнка
1849

Сын: Иов

Отец ребёнка: Витько Федор Иаковлевич

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Мария 2-Я

Отец ребёнка: Витько Федор Иаковлевич

Рождение ребёнка
1854

Сын: Яков

Отец ребёнка: Витько Федор Иаковлевич

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Мария 3-Я

Отец ребёнка: Витько Федор Иаковлевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Витько Федор Иаковлевич

Рождение ребёнка
15.08.1858

Дочь: Мария 4-Я

Отец ребёнка: Витько Федор Иаковлевич

Смерть
07.01.1890

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