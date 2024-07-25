Мелания Стефановна
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Витько Федор Иаковлевич
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иов
Отец ребёнка: Витько Федор Иаковлевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Мария 2-Я
Отец ребёнка: Витько Федор Иаковлевич
Рождение ребёнка
1854
Сын: Яков
Отец ребёнка: Витько Федор Иаковлевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Мария 3-Я
Отец ребёнка: Витько Федор Иаковлевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Витько Федор Иаковлевич
Рождение ребёнка
15.08.1858
Дочь: Мария 4-Я
Отец ребёнка: Витько Федор Иаковлевич
Смерть
07.01.1890