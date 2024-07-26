Соловьева Матрона Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1912 ст.
Дочь: Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Соловьев Павел Дмитриевич
Волково, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Фонд № 230. Оп.11-6. Д. 1434. Метрические книги церкви с.Сутка Мологского уезда за 1908-1914 годы (о родившихся; о бракосочетавшихся); за 1909-1914 годы (об умерших), стр. 161
Смерть
Неизвестно