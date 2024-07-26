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Соловьева Матрона Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Павел Дмитриевич

Рождение ребёнка
15.02.1912 ст.

Дочь: Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Соловьев Павел Дмитриевич

Волково, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Фонд № 230. Оп.11-6. Д. 1434. Метрические книги церкви с.Сутка Мологского уезда за 1908-1914 годы (о родившихся; о бракосочетавшихся); за 1909-1914 годы (об умерших), стр. 161
Смерть
Неизвестно

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