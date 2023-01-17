Федосья Филимонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиОколо 1778
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Сергей Прокофьев
Отец ребёнка: Прокофий Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокофий Павлов
Федосья Филимонова взята в замужество из д. Ростовка Серпуховского уезда. Это первый брак Прокофия Павлова. Второй был с Соломонидой Никитиной (1742?-1790?).
Смерть
Около 1778