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Федосья Филимонова

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Место рождения

Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

Около 1778

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1729 г.р.

Дети

Около 1761 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Сергей Прокофьев

Отец ребёнка: Прокофий Павлов

Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофий Павлов

Федосья Филимонова взята в замужество из д. Ростовка Серпуховского уезда. Это первый брак Прокофия Павлова. Второй был с Соломонидой Никитиной (1742?-1790?).
Смерть
Около 1778
Устье, Кимовский муниципальный район, Тульская область
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