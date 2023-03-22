Шапкина Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1896
Сын: Шапкин Владимир Семенович
Отец ребёнка: Шапкин Семен Андреевич
Рождение ребёнка
16.08.1898
Дочь: Шапкина Любовь Семеновна
Отец ребёнка: Шапкин Семен Андреевич
Рождение ребёнка
19.09.1900
Сын: Шапошников Сергей Семенович
Отец ребёнка: Шапкин Семен Андреевич
Рождение ребёнка
16.07.1905 ст.
Сын: Шапошников Иван Семенович
Отец ребёнка: Шапкин Семен Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно