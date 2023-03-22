Шапкина Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапкина Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1896

Сын: Шапкин Владимир Семенович

Отец ребёнка: Шапкин Семен Андреевич

Рождение ребёнка
16.08.1898

Дочь: Шапкина Любовь Семеновна

Отец ребёнка: Шапкин Семен Андреевич

Рождение ребёнка
19.09.1900

Сын: Шапошников Сергей Семенович

Отец ребёнка: Шапкин Семен Андреевич

Рождение ребёнка
16.07.1905 ст.

Сын: Шапошников Иван Семенович

Отец ребёнка: Шапкин Семен Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шапкин Семен Андреевич

Смерть
Неизвестно
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