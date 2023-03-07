Луппова Акулина Клементьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1670
Дата смертиПосле 1717
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1695
Сын: Луппов (лунпов) Пимен Степанов
Отец ребёнка: Луппов (лумпов) Степан Александров
Рождение ребёнка
Около 1707
Дочь: Гликерия Степанова
Отец ребёнка: Луппов (лумпов) Степан Александров
Рождение ребёнка
Около 1712
Сын: Луппов (лумпов) Ефим Степанов
Отец ребёнка: Луппов (лумпов) Степан Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1717