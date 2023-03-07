Луппова Акулина Клементьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луппова Акулина Клементьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1670

Дата смерти

После 1717

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1670 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1695

Сын: Луппов (лунпов) Пимен Степанов

Отец ребёнка: Луппов (лумпов) Степан Александров

Рождение ребёнка
Около 1707

Дочь: Гликерия Степанова

Отец ребёнка: Луппов (лумпов) Степан Александров

Слизневской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1712

Сын: Луппов (лумпов) Ефим Степанов

Отец ребёнка: Луппов (лумпов) Степан Александров

Слизневской, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луппов (лумпов) Степан Александров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Слизневской, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1717
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