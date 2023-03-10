Солодовников Устинья (жена Максима) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Устинья (жена Максима)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Солодовников Фокей Максимович

Отец ребёнка: Солодовников Максим Сергеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Афимья Максимовна

Отец ребёнка: Солодовников Максим Сергеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Солодовников Андрей Максимович

Отец ребёнка: Солодовников Максим Сергеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Солодовников Алексей Максимович

Отец ребёнка: Солодовников Максим Сергеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Солодовников Евстифей Максимович

Отец ребёнка: Солодовников Максим Сергеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Солодовников Пётр Максимович

Отец ребёнка: Солодовников Максим Сергеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Солодовников Филипп Максимович

Отец ребёнка: Солодовников Максим Сергеевич

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Максим Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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