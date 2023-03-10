Солодовников Устинья (жена Максима)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Солодовников Фокей Максимович
Отец ребёнка: Солодовников Максим Сергеевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Афимья Максимовна
Отец ребёнка: Солодовников Максим Сергеевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Солодовников Андрей Максимович
Отец ребёнка: Солодовников Максим Сергеевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Солодовников Алексей Максимович
Отец ребёнка: Солодовников Максим Сергеевич
Рождение ребёнка
1827
Сын: Солодовников Евстифей Максимович
Отец ребёнка: Солодовников Максим Сергеевич
Рождение ребёнка
1830
Сын: Солодовников Пётр Максимович
Отец ребёнка: Солодовников Максим Сергеевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Солодовников Филипп Максимович
Отец ребёнка: Солодовников Максим Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно