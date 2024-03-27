Белов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смерти28.12.1885
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: Белов Уар / Увар
Мать: Белова Аксинья
Рождение ребёнка
12.09.1844
Сын: Белов Никита
Мать ребёнка: Белова Пелагея
с. Кирицы Спасского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1847
Сын: Белов Пётр
Мать ребёнка: Белова Татьяна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Агриппина
Мать ребёнка: Белова Татьяна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Белова Татьяна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Белов Фаддей Белов/
Мать ребёнка: Белова Татьяна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Белова Татьяна
Рождение ребёнка
15.04.1861
Дочь: Агапия
Мать ребёнка: Белова Татьяна
Тобольская губерния, Куреинская волость, дер.Покровка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Татьяна
Смерть
28.12.1885
Тобольская губерния, Куреинская волость, дер.Покровка
Причина смерти: от старости