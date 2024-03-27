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Белов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

28.12.1885

Пол

Мужской

Отец

Около 1795 г.р.

Мать

Около 1792 г.р.

Жена

Около 1817 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Белов Уар / Увар

Мать: Белова Аксинья

Рождение ребёнка
12.09.1844

Сын: Белов Никита

Мать ребёнка: Белова Пелагея

с. Кирицы Спасского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1847

Сын: Белов Пётр

Мать ребёнка: Белова Татьяна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Агриппина

Мать ребёнка: Белова Татьяна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Белова Татьяна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Белов Фаддей Белов/

Мать ребёнка: Белова Татьяна

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Белова Татьяна

Рождение ребёнка
15.04.1861

Дочь: Агапия

Мать ребёнка: Белова Татьяна

Тобольская губерния, Куреинская волость, дер.Покровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Татьяна

Смерть
28.12.1885
Тобольская губерния, Куреинская волость, дер.Покровка
Причина смерти: от старости
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