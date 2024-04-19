Сучков Валерий Юрьевич
Место рожденияКазахская ССР, г. Гурьев
Дата рождения19.02.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1960
Бракосочетание
15.04.1978
Бракосочетание
15.04.1978
Жена: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1978
Мать ребёнка: Сучкова (Шмелькова) Наталья Львовна
Рождение ребёнка
10.02.1989
Дочь: Кустикова (Сучкова) Екатерина Валерьевна
Мать ребёнка: Сучкова (Шмелькова) Наталья Львовна