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Сучков Валерий Юрьевич

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Место рождения

Казахская ССР, г. Гурьев

Дата рождения

19.02.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1960

Отец: Сучков Юрий Степанович

Мать: Сучкова (Павлова) Валентина Николаевна

Бракосочетание
15.04.1978

Жена: Сучкова (Шмелькова) Наталья Львовна

Бракосочетание
15.04.1978

Жена: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1978

Сын: Сучков Роман Валерьевич

Мать ребёнка: Сучкова (Шмелькова) Наталья Львовна

Рождение ребёнка
10.02.1989

Дочь: Кустикова (Сучкова) Екатерина Валерьевна

Мать ребёнка: Сучкова (Шмелькова) Наталья Львовна

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