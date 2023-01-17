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Полунин Матвей Федорович

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Место рождения

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

25.08.1861 ст.

Дата смерти

10.08.1884 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1861 ст.

Отец: Полунин Федор Иванович

Мать: Полунина Пелагея Алексеевна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
21.05.1885 ст.

Дочь: Елена Матвеевна

Мать ребёнка: Полунина Татьяна Афанасьевна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
21.05.1885 ст.

Сын: Орлов Константин Матвеевич

Мать ребёнка: Полунина Татьяна Афанасьевна

Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полунина Татьяна Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
10.08.1884 ст.
Хлопово, город Новомосковск, Тульская область
Причина смерти: от простуды
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