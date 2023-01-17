Полунин Матвей Федорович
Место рождения
Дата рождения25.08.1861 ст.
Дата смерти10.08.1884 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1861 ст.
Рождение ребёнка
21.05.1885 ст.
Дочь: Елена Матвеевна
Мать ребёнка: Полунина Татьяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
21.05.1885 ст.
Сын: Орлов Константин Матвеевич
Мать ребёнка: Полунина Татьяна Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.08.1884 ст.
Причина смерти: от простуды