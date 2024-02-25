Янбак Васильев
Место рождения
Дата рождения1684
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684
Отец: Василий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зюйха Бухмухаметова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саитгафар Янбаков
Мать ребёнка: Зюйха Бухмухаметова
Место жительства
С 1734
Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
РГАДА ф.350, оп.2, д.1157 Выбывшие В деревне Урмаева определенные к корабельным работам служивые татары перешедшие в Казанский уезд в деревню Ромашкино в 1734 году Янбак Василеев Аися Янбаков Мутр... Показать все
Смерть
Неизвестно