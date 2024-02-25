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Янбак Васильев

Место рождения

Урмаево, Комсомольский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1684

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1682 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: Василий

Мать: не указана

Урмаево, Комсомольский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зюйха Бухмухаметова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саитгафар Янбаков

Мать ребёнка: Зюйха Бухмухаметова

Место жительства
С 1734
Старое Ромашкино, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
РГАДА ф.350, оп.2, д.1157 Выбывшие В деревне Урмаева определенные к корабельным работам служивые татары перешедшие в Казанский уезд в деревню Ромашкино в 1734 году Янбак Василеев Аися Янбаков Мутр... Показать все
Смерть
Неизвестно

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