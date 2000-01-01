Лущай Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лущай Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1945 г.р.

Мать

1951 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юрасов Владимир Прокофьевич

Мать: Юрасова Лидия Орестовна

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