Ефимия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефросинья Федорова

Отец ребёнка: Федор Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вознесенская Степанида Федорова

Отец ребёнка: Федор Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Федорова

Отец ребёнка: Федор Иванов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирия Федорова

Отец ребёнка: Федор Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Иванов

Рождение ребёнка
1749

Дочь: Ирина Федорова

Отец ребёнка: Федор Иванов

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Александра Федорова

Отец ребёнка: Федор Иванов

Смерть
Неизвестно

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