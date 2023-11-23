Ефимия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефросинья Федорова
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вознесенская Степанида Федорова
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Федорова
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирия Федорова
Отец ребёнка: Федор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Иванов
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Ирина Федорова
Отец ребёнка: Федор Иванов
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Александра Федорова
Отец ребёнка: Федор Иванов
Смерть
Неизвестно