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Сухарев Матвей Григорьев

Место рождения

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд

Дата рождения

07.08.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1890 ст.

Отец: Сухарев Григорий Яковлев

Мать: Анна Иванова

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Восприемник д. Кобылино крест. сын Николай Григорьев
Бракосочетание
09.02.1911 ст.

Жена: Сухарева (Механикова) Наталья Степанова

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Жениху и невесте 20 лет. Поручители д. Кобылино брат жениха Иван Григорьев Сухарев, д. Чалекса Мегринской волости крест. Федор Павлов Назаров. По невесте Белозерский мещанин Прокопий Петров Демичев и ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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