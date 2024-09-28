Сухарев Матвей Григорьев
Место рождения
Дата рождения07.08.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
07.08.1890 ст.
Отец: Сухарев Григорий Яковлев
Мать: Анна Иванова
Восприемник д. Кобылино крест. сын Николай Григорьев
Бракосочетание
09.02.1911 ст.
Жениху и невесте 20 лет. Поручители д. Кобылино брат жениха Иван Григорьев Сухарев, д. Чалекса Мегринской волости крест. Федор Павлов Назаров. По невесте Белозерский мещанин Прокопий Петров Демичев и ... Показать все
Смерть
Неизвестно