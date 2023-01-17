Левина Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Левин Осип Михайлович
д.Петрово Махловской вол. Юрьевецкого у. Костромской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1920
Дочь: Левина Елисавета Осиповна
Отец ребёнка: Левин Осип Михайлович
д.Петрово Махловской вол. Юрьевецкого у. Костромской губ.
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Левина Таисия Осиповна
Отец ребёнка: Левин Осип Михайлович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Левин Осип Михайлович
д.Петрово Махловской вол. Юрьевецкого у. Костромской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1928
Отец ребёнка: Левин Осип Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно