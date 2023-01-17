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Левина Екатерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Левин Михаил Осипович

Отец ребёнка: Левин Осип Михайлович

Петрово, Махловская волость, Юрьевецкий уезд
д.Петрово Махловской вол. Юрьевецкого у. Костромской губ.
Рождение ребёнка
20.10.1920

Дочь: Левина Елисавета Осиповна

Отец ребёнка: Левин Осип Михайлович

Петрово, Махловская волость, Юрьевецкий уезд
д.Петрово Махловской вол. Юрьевецкого у. Костромской губ.
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Левина Таисия Осиповна

Отец ребёнка: Левин Осип Михайлович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Левин Николай Осипович

Отец ребёнка: Левин Осип Михайлович

Петрово, Махловская волость, Юрьевецкий уезд
д.Петрово Махловской вол. Юрьевецкого у. Костромской губ.
Рождение ребёнка
22.08.1928

Сын: Левин Александр Осипович

Отец ребёнка: Левин Осип Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левин Осип Михайлович

Смерть
Неизвестно
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