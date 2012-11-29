Копылова арина денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова арина денисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.11.2012

Пол

Женский

Отец

1987 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.2012

Отец: Копылов денис александрович

Мать: гульнара

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