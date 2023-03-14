Трофимова Ольга Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.06.2006
Дочь: Трофимова Валерия Романовна
Отец ребёнка: Трофимов Роман Николаевич
Рождение ребёнка
22.02.2008
Дочь: Трофимова Елизавета Романовна
Отец ребёнка: Трофимов Роман Николаевич
Рождение ребёнка
27.07.2016
Сын: Трофимов Михаил Романович
Отец ребёнка: Трофимов Роман Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно