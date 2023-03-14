Трофимова Ольга Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова Ольга Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1984

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.2006

Дочь: Трофимова Валерия Романовна

Отец ребёнка: Трофимов Роман Николаевич

Рождение ребёнка
22.02.2008

Дочь: Трофимова Елизавета Романовна

Отец ребёнка: Трофимов Роман Николаевич

Рождение ребёнка
27.07.2016

Сын: Трофимов Михаил Романович

Отец ребёнка: Трофимов Роман Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Роман Николаевич

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