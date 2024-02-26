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Иван Петров (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Петр Савинов (Ич)

Мать: Ксения Никитина(чна) Аксинья Аксинья/Ксения Никитина (Чна)

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Степан Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Ефросинья Александрова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Васса Иванова (Вна)

Мать ребёнка: Ефросинья Александрова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Степан Младший Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Ефросинья Александрова (Вна)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Илья Иванов (Ич)

Мать ребёнка: Ефросинья Александрова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Александрова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1824
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