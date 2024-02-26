Иван Петров (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Рождение ребёнка
Около 1796
Сын: Степан Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Ефросинья Александрова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Васса Иванова (Вна)
Мать ребёнка: Ефросинья Александрова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Степан Младший Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Ефросинья Александрова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Илья Иванов (Ич)
Мать ребёнка: Ефросинья Александрова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1824