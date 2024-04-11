Довгард Йосель Залманович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смерти1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Около 1862
Отец: Довгард Залман
Мать: ?
Бракосочетание
16.02.1890 ст.
Жена: Довгард Лия Лейзеровна
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Бася Паша
Мать ребёнка: Довгард Лия Лейзеровна
Рождение ребёнка
19.01.1893
Дочь: Шойхет Мария Иосифовна
Мать ребёнка: Довгард Лия Лейзеровна
Рождение ребёнка
14.11.1895
Дочь: Довгард Серафима Иосифовна
Мать ребёнка: Довгард Лия Лейзеровна
Рождение ребёнка
13.01.1897
Дочь: Довгард Рахиль Иосифовна
Мать ребёнка: Довгард Лия Лейзеровна
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Вера Иосифовна
Мать ребёнка: Довгард Лия Лейзеровна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Довгард Лия Лейзеровна
Рождение ребёнка
?.02.1905
Сын: Довгард Йехиель Хила
Мать ребёнка: Довгард Лия Лейзеровна
Смерть
1910