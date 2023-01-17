Вшивцев Степан Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1690
Дата смертиПосле 1763
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690
Отец: Вшивцев Фёдор Нестерович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Мать ребёнка: Вшивцева Мария Григорьевна
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Аргофена Степановна
Мать ребёнка: Вшивцева Мария Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763