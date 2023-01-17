Вшивцев Степан Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцев Степан Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1690

Дата смерти

После 1763

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1690

Отец: Вшивцев Фёдор Нестерович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1729

Сын: Вшивцев Иван Степанович

Мать ребёнка: Вшивцева Мария Григорьевна

Шорино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1746

Дочь: Аргофена Степановна

Мать ребёнка: Вшивцева Мария Григорьевна

Шорино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вшивцева Мария Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Шорино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1763
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